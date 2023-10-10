Что такое ХАМАС: когда было создано движение

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 15 0

Идеология движения ХАМАС основана на «Исламской хартии»

Что такое ХАМАС: когда было создано движение

Фото: www.globallookpress.com / Ashraf Amra

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

В каких странах группировка признана террористической организацией?

Израиль подвергся ракетным атакам 7 октября со стороны сектора Газа. Ответственность за вторжение взяла на себя группировка ХАМАС. Сегодня военный конфликт продолжается, боевики установили контроль над некоторыми населенными пунктами. URA.RU опубликовало информацию, которая даст представление о том, что из себя представляет движение из Палестины.

Создание движения

ХАМАС был создан 14 декабря 1987 года шейхом Ахмедом Ясином как организация «Братья-мусульмане»*. Идеология группировки основана на «Исламской хартии» с августа 1988 года. В ней отрицается право Израиля на существование, а ключевой целью является создание палестинского государства, охватывающего всю территорию, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году. В 2007 году боевики захватили сектор Газа, в ответ Израиль установил экономическую блокаду сектора.

Структура

Движение включает в себя легальное политическое крыло и военизированные «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама». Численность военного крыла превышает 10-12 тысяч человек. Ядро бригад состоит из нескольких сотен бойцов, прошедших военную подготовку в Иране и Сирии.

Боевые операции

18 февраля 1989 года ХАМАС провел первую боевую операцию. Тогда был похищен и убит израильский военнослужащий.

До периода перемирия в 1994 году ХАМАС убил десять израильских военных, совершил несколько атак на мирных евреев и палестинцев, которых подозревали в коллаборационизме. Позже движение начало использовать бомбы и организовывать взрывы в 1994–1996 годах, жертвами которых стали 95 человек.

30 марта 2002 года ХАМАС произвел один из самых глобальных терактов в своей истории — взрыв ресторана в Хайфе, в нем погибли 35 человек. За все время существования организация провела свыше 1100 терактов.

Отношение стран к движению ХАМАС

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским Союзом, Организацией американских государств. В Иордании и Египте она также запрещена. В Австралии и Великобритании террористическим признают исключительно военное крыло группировки. В Россия ХАМАС не признан террористической организацией.

Финансирование

ХАМАС до конца 2011 года спонсировал Иран, перечисляя в месяц более 20 миллионов долларов. Но эта финансовая поддержка почти прекратилась из-за гражданской войны в Сирии, где Иран поддерживал правительство Башара Асада, а ХАМАС был на стороне боевиков. Также движение снабжают средствами частные спонсоры из Саудовской Аравии и иных государств Персидского залива и палестинцы, находящиеся в Европе и Штатах.

Ранее 5-tv.ru писал, кто на самом деле виноват в атаке ХАМАС на Израиль.

* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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