Израиль и Ливан наносят обоюдные удары

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59 0

Израиль открыл ответный артиллерийский огонь после обстрела с территории Ливана

Израиль и Ливан наносят обоюдные удары

Фото: Reuters / AMIR COHEN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ открыли ответный огонь после обстрела с территории Ливана.

Минимум три ракеты выпущены с территорий Ливана по Израилю. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. Уточняется, что огонь открыли палестинские радикальные боевики из лагеря беженцев Рашидия, расположенном под Тиром.

Пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) сообщила об ответных ударах по Ливану. Израильские военные ведут артиллерийский обстрел.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля в настоящий момент отвечают артиллерийским огнем», — прокомментировали в ЦАХАЛ.

Израильская сторона пообещала предоставлять информацию по мере ее поступления.

Ливанское движение «Хезболла» ранее сообщало, что наносит удары по позициям ВС Израиля. Сообщалось, что атаки были реализованы в «знак солидарности» с палестинским народом.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно имя первого россиянина, погибшего в результате нападения ХАМАС.

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