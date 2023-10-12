«С обезболивающим эффектом»: группа «25/17» выпустила новый альбом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 414 0

Группа «25/17» выпустила новый альбом «Радость встреч и расставаний»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Чем удивят исполнители поклонников?

Российская музыкальная группа «25/17» выпустила новый альбом «Радость встреч и расставаний». В него вошли десять композиций, в записи одной из песен принял участие рок-музыкант Гарик Сукачев.

Участники группы Андрей Позднухов (псевдоним Бледный) и Антон Завьялов (псевдоним Ант) рассказали корреспонденту 5-tv.ru о вышедшей пластинке.

«Нам очень хотелось записать альбом с обезболивающим эффектом. Надеюсь, это получилось», — сказал Бледный.

Презентация альбома «Радость встреч и расставаний» состоится 9 декабря на «ВТБ Арене». Для «25/17» это выступление станет первым стадионным концертом». По признанию Анта, он немного волнуется, поскольку для группы это следующий этап.

«Не много больше волнения. Мы освоили уже самые большие закрытые площадки. Это (выступления на стадионах. — Прим. ред.) следующий этап», — сказал Завьялов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Асти открыла собственный лейбл. По этому случаю даже устроила грандиозный бал в Петровском путевом дворце в Москве.

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