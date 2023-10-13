Объявлены победители девятого фотоконкурса «Самая красивая страна»

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 79 0

Авторы лучших работ получили по 250 тысяч рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Русское географическое общество (РГО) объявило победителей девятого ежегодного фотоконкурса «Самая красивая страна». Церемония награждения прошла в московской галерее «Триумф».

По правилам конкурса, принять участие мог гражданин любой страны. Однако присутствовало важное условие — снимок нужно было сделать на территории РФ.

«Фотографии обнажают хрупкость, уязвимость и незащищенность природы России, пробуждают у зрителей чувство ответственности за ее сохранение, воспитывают уважительное, а не потребительское отношение к живому миру», — отметили организаторы.

Жюри выбрало победителей в 17 номинациях, среди которых «Россия с высоты птичьего полета», «Макромир», «Снято на смартфон», «Мир животных» и другие. Победители получили по 250 тысяч рублей.

«Это на самом деле был случайный кадр. Я гуляла с собакой, что-то фотографировала, собаку фотографировала. И бутылка лежала просто на земле», — рассказала Юлия Дудорова — победитель в номинации «Снято на смартфон», автор работы «Всюду жизнь».

Организаторы рассказали, что в этом году в фотоконкурсе приняли участие 8755 человек. Жюри отсмотрели свыше 60 тысяч работ. Больше всего фотографий было сделано для номинаций «Пейзаж» и «Снято на смартфон».

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