В Израиле заявили, что боевики ХАМАС готовились к вторжению два года
Изральские военные нашли документ с планом атаки и поставленными задачами.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mahmoud Ajjourж 5-tv.ru
В ХАМАС заявили, что атака на Израиль готовилась в течение двух лет. Боевики не только интенсивно тренировались в специально оборудованных секретных лагерях. Они тщательно изучили тактику и стратегию противника, выявили слабые места в обороне границы.
К тому же им удалось раздобыть детальные карты военных баз и поселений. Об этом пишет Wall Street Journal. Изральские военные нашли документ с планом атаки и поставленными задачами. Главная из них — захватить как можно больше заложников. Более того, у боевиков скопились огромные запасы оружия. В том числе они научились использовать ручные противотанковые гранатометы (РПГ).
Оружие, предназначенное для уничтожения танков и военных укреплений, способно разнести в щепки жилые дома. Боевики ХАМАС использовали РПГ для ударов именно по зданиям с мирным населением.
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