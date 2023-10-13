«Не помогает и не дарит»: певец Хабиб пожаловался, что Басков обманул его с квартирой

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Алексей Панков
Алексей Панков 1 988 0

Певец Хабиб пожаловался, что Басков обманул его с квартирой

«Не помогает и не дарит»: певец Хабиб пожаловался, что Басков обманул его с квартирой

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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По словам молодого исполнителя, у них была договоренность по поводу недвижимости.

Народный артист Российской Федерации Николай Басков обманул своего коллегу — певца Хабиба. По крайней мере, так заявил последний во время недавнего интервью в эфире на радио.

По словам Хабиба, Басков как-то поинтересовался у него, помогла ли песня «Ягода малинка» заработать на квартиру в Москве. Услышав отрицательный ответ, музыкант пообещал подарить недвижимость или поспособствовать ее покупке. Однако молодой исполнитель так и не дождался обещанных квадратных метров.

«Обманул, получается, с квартирой. Пообещал помочь с покупкой или подарить, а не помогает и не дарит», — пожаловался Хабиб.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Басков показал фото своей 68-летней мамы. Однако поклонники не поверили исполнителю, посчитав, что артист их обманывает. Интернет-пользователи отметили, что женщина слишком молодо выглядит для своих лет.

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