Пентагон предоставил Израилю ракеты для ПВО
На очереди барражирующие боеприпасы и деньги, а возможно и солдаты.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Master Sgt. Vicky Spesard; 5-tv.ru
Пентагон подтвердил, что уже предоставил Израилю первую партию ракет-перехватчиков для системы ПВО «Железный купол».
А по данным Newsweek, в ближайшее время американцы отправят на Ближний Восток еще и крупную партию барражирующих боеприпасов.
Кроме того, президент США Джо Байден собирается просить у Конгресса денег на новые пакеты помощи для Израиля и заодно для Украины.
А министр обороны США Ллойд Остин сегодня прилетит в Израиль на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Причем, как пишет издание Politico, Штаты могут пересмотреть прежнее решение не отправлять своих солдат воевать на стороне еврейского государства. На это может повлиять сложная ситуация с американскими заложниками в секторе Газа.
Ранее утром Израиль призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг за 24 часа, чтобы они не стали «живым щитом» ХАМАСа.
- 13 окт
- Нострадамус предупреждал: страшные предсказания про Ближний Восток начинают сбываться
- 13 окт
- Госсекретарь США провел переговоры с палестинским лидером
- 13 окт
- Худшие опасения подтверждаются? Насколько безопасно россиянам отдыхать в Египте
- 13 окт
- Париж официально поддержал Израиль в новом палестинском конфликте
- 13 окт
- Их легко принять за местных: как действуют элитные войска ХАМАС, Израиля и кто это вообще
- 13 окт
- В ливанской «Хезболле» намекнули на готовность вступить в войну против Израиля
- 13 окт
- В Багдаде все неспокойно: митинг в поддержку Палестины прошел в столице Ирака
- 13 окт
- Число погибших россиян в результате атаки ХАМАС на Израиль продолжает расти
- 13 окт
- ЦАХАЛ объявил северный город Метула запретной зоной
- 13 окт
- «Сложное дело»: Путин об использовании Израилем тяжелой техники в Газе
Читайте также
58%
0.32 102.55
-0.49
Нашли ошибку?