Пентагон предоставил Израилю ракеты для ПВО

Пентагон подтвердил, что уже предоставил Израилю первую партию ракет-перехватчиков для системы ПВО «Железный купол».

А по данным Newsweek, в ближайшее время американцы отправят на Ближний Восток еще и крупную партию барражирующих боеприпасов.

Кроме того, президент США Джо Байден собирается просить у Конгресса денег на новые пакеты помощи для Израиля и заодно для Украины.

А министр обороны США Ллойд Остин сегодня прилетит в Израиль на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Причем, как пишет издание Politico, Штаты могут пересмотреть прежнее решение не отправлять своих солдат воевать на стороне еврейского государства. На это может повлиять сложная ситуация с американскими заложниками в секторе Газа.

Ранее утром Израиль призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг за 24 часа, чтобы они не стали «живым щитом» ХАМАСа.