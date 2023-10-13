В Багдаде все неспокойно: митинг в поддержку Палестины прошел в столице Ирака
Массовый митинг в поддержку Палестины прошел в Багдаде
Фото, видео: Reuters / AHMED SAAD; 5-tv.ru
Со стороны Ливана и Иордана границу пытаются прорвать сторонники Палестины.
Массовая акция в поддержку Палестины проходит в Багдаде. На центральной площади собрались тысячи жителей иракской столицы. Они требуют отменить блокаду сектора Газа, так как из-за этого страдает мирное население.
Сторонники Палестины пытаются прорвать границу со стороны Ливана и Иордании. Сотни людей буквально штурмуют приграничные укрепления. Чтобы отогнать демонстрантов от границы, полиция применяет слезоточивый газ — но утихомирить их пока не удается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иерусалиме и городах на западном берегу Иордана палестинцы проводят массовые акции протеста, закидывая израильские патрули камнями и обстреливая пиротехникой.
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