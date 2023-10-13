«Характеризуется приступами»: названы основные причины мигрени

Неврологическое заболевание может стать причиной многих бед, но из-за чего оно появляется?

Мигрень грозит настигнуть в самый неподходящий момент. Это неврологическое заболевание чаще проявляется у девушек.

Оно может быть связано с изменением гормонального фона в разные фазы менструального цикла, беременностью и климаксом. Об этом изданию Газета.ру рассказала педиатр Виолетта Бурдакова.

Прием комбинированных оральных контрацептивов также может стать причиной мигрени. Еще сильная головная боль может появиться из-за заместительной гормональной терапии.

«Мигрень характеризуется приступами пульсирующей головной боли. Обычно она локализована с одной стороны головы и повторяется циклами. Продолжительность болевого эпизода может длиться от четырех часов до трех дней, а сами приступы возникают от одного-двух раз в год до нескольких раз в месяц. Мигрень относится к одному из видов головной боли», — сказала врач.

Она подчеркнула, что мигрень нужно уметь отличать от головной боли, которая появляется в результате напряжения. Как правило, в такой ситуации интенсивность приступов слабее, а недуг может пройти и без приема препаратов.

Также мигрень может появиться из-за изменений в погоде, от переутомления или стресса. Еще причиной могут стать тревожные и депрессивные расстройства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бороться с мигренью.