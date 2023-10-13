Не изменяет себе: Кейт Миддлтон оглушила эффектным появлением в бюджетном наряде

Супруга принца Уильяма выбрала нетривиальный образ без акцента на статус.

Во всем мире 10 октября отмечался День психического здоровья. Члены британской королевской семьи не могли пропустить такой повод и вышли в свет, чтобы напомнить о важности этого и заодно поделиться собственным опытом.

Если наряд Меган Маркл, полностью состоящий из дорогих предметов гардероба, остался в мировой прессе практически без внимания, то герцогиня Кембриджская Кейт сумела приковать к себе внимание всех без исключения фотографов.

Среди британских поданных супруга принца Уильяма известна особой любовью к нарядам по демократичной цене. И в этот раз изменять себе Миддлтон не стала: перед учащимися английских университетов она появилась в бюджетном трикотажном «дуэте», состоявшем из джемпера и юбки

Фото того, как это выглядело, можно увидеть в материале People. Комплект обошелся супруге будущего короля в 330 долларов (31 тысяча рублей).

Дополнением к наряду стали бежевая сумочка британского бренда Tusting стоимостью почти в 500 долларов (50 тысяч рублей), замшевые туфли Gianvito Rossi стоимостью в 650 долларов (65 тысяч рублей) и золотые серьги Simone Rocha с крупными жемчужинами за 310 долларов (более 31 тысячи рублей).

Поклонники стиля Миддлтон уже назвали комплект «самым уютным из всех», что когда-то был у нее. Как отмечает издание Page Six, комбинация из джемпера и юбки стала первым «не брючным» костюмом принцессы более чем за месяц: с 8 сентября она появлялась на публике исключительно в комплектах из пиджака и брюк.

Ранее 5-tv.ru писал, что Миддлтон несколько раз предприняла попытки скопировать образ принцессы Дианы.