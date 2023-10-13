ЦАХАЛ объявил северный город Метула запретной зоной

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Евгения Романова
Евгения Романова 164 0

Этот населенный пункт расположен на границе с Ливаном.

ЦАХАЛ объявил северный город Метула запретной зоной

Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Город Метула объявлен запретной военной зоной по решению армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Населенный пункт находится на границе с Ливаном. Об этом пишет газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на городскую администрацию.

Жителям соседних населенных пунктов следует воздержаться от поездок в Метулу или нахождения в окрестностях этого города. Между тем местные власти постоянно контактируют с военными.

Позднее представитель ЦАХАЛ подтвердил информацию о запретной зоне в Метуле.

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Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства. В ответ Израиль заявил о начале операции «Железные мечи» и объявил о переходе к наступлению на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться, чтобы не стать «живым щитом» ХАМАС.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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