«Дети проехали много святых мест»: как Барановская прививает наследникам любовь к православию

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 15 0

Юлия Барановская своим примером прививает детям любовь к православию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

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Религия занимает весомое место в жизни телеведущей.

Юлия Барановская своим примером прививает детям любовь к православию. Об этом телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Страсти по Матвею».

Религия занимает весомое место в жизни Юлии Барановской. Телеведущая носит с собой икону в сумке, а также, когда есть свободное время и возможность, посещает храмы. По словам Барановской, ее дети также являются приверженцами православных традиций. Кстати говоря, по собственной инициативе.

«Дети в принципе смотрят на своих родителей, поэтому я никого никогда не заставляю. Но мои дети проехали очень много святых мест», — рассказала Барановская.

Как поделилась телеведущая, при переезде в Москву они часто всей семьей посещали Покровский женский монастырь, а также много раз ездили на Бали.

«Я подхожу к храму и не говорю: „Все пошли и делайте то, то и то“. Но я отчетливо помню, как моя Яночка маленькая, когда была совсем крохой, она в какой-то момент зашла в храм и перецеловала все иконы. Обо все побилась головой, и это ее никто не заставлял делать. Просто потому что ей вот так вот чувствовалось, ей вот так хотелось», — объясняет Барановская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барановская порассуждала о возвращении к бывшему и любви.

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