«Сообразили на троих»: Путин рассказал, как отпраздновал свой день рождения

Владимир Путин отпраздновал свой день рождения 7 октября.

Президенту России отметил свой день рождения 7 октября исполнился 71 год. Как отметил праздник, Владимир Путин рассказал журналистам в рамках пресс-конференции в Бишкеке 13 октября, в пятницу.

Владимир Путин рассказал, что отпраздновал свой день рождения с президентами Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Они остались на седьмое число, на обед. Ну, мы с ними втроем посидели, втроем. Сообразили на троих», — поделился с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о редких зарубежных поездках.