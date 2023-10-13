Путин об экономической ситуации: уверенность дает только страховой полис

Президент России Владимир Путин, говоря о недавнем указе по продаже компаниями валютной выручки, заявил, что уверенность в данных шагах может дать только страховой полис. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

«Уверенность дает только страховой полис, только в том случае, если вы застрахованы в надежной страховой компании, посмотрим как будет работать этот инструмент», — прокомментировал президент свой указ.

В Центробанке тем временем ожидают, что введенные в отношении крупных компаний-экспортеров требования, предусматривающие обязательную продажу валютной выручки, помогут уменьшить скачки курса рубля.

Кроме того, отметили в ЦБ, принятый указ поспособствует снижению краткосрочной волатильности (рост или падение цен на активы. — Прим. ред.) в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс доллара на Мосбирже «пробил» планку в 100 рублей впервые с 14 августа.