Путин призвал остановить кровопролитие на Ближнем Востоке

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Президент России предложил помощь в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Ahmed Tawfeq apaimages; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Россия может помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, учитывая дружеские связи с Израилем, и многолетние тесные связи с Палестиной, сказал президент Владимир Путин на пресс-конференции, которая началась после саммита глав СНГ в Бишкеке.

Российский лидер отметил, что недопустимо ставить под угрозу мирное население.

«Далеко не все ХАМАС поддерживают, кстати говоря, далеко не все, а страдать должны все подряд, включая женщин и детей», — отметил президент.

По его словам, жертвы среди гражданского населения абсолютно неприемлемы, тем более, что в секторе Газа проживает два с лишним миллиона человек.

Ранее в ливанской «Хезболле» намекнули на готовность вступить в войну против Израиля, пишет 5-tv.ru.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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