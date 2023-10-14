В России утвердили 22 ноября Днем психолога

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 46 0

В сфере оказания услуг психологической помощи населению задействованы более семи миллионов человек.

В России утвердили 22 ноября Днем психолога

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Правительство России утвердило 22 ноября Днем психолога. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как отметили в пресс-службе кабмина, именно в этот день в 1994 году прошел первый учредительный съезд Российского психологического общества — крупнейшей организации специалистов в этой сфере в стране. Сейчас же в ней задействованы более семи миллионов человек.

Решение было принято по поручению президента России Владимира Путина.

До этого в России утвердили 30 сентября Днем воссоединения с ней новых регионов. В этом году праздник отметили с размахом по всей стране. Как он прошел — читайте в нашем материале.

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