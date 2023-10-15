Палестино-израильский конфликт продолжается восемь дней

Фото, видео: REUTERS / Amir Cohen; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

По последним данным, погибших в ходе конфликта с израильской стороны уже свыше 1300 человек. Раненых — еще больше.

Всю неделю полыхает обострившийся конфликт на Ближнем Востоке. После неожиданной атаки боевиков ХАМАС на еврейские поселения 7 октября, армия Израиля проводит акцию возмездия. Захваченные палестинскими радикалами населенные пункты были зачищены, по самому анклаву без остановки бьют с воздуха. ХАМАС огрызается обстрелами самодельными ракетами, часть которых долетает до израильских городов.

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Чудовищные жертвы с обеих сторон для регионального в общем-то конфликта. В Палестине около двух тысяч погибших, в Израиле более 1300. Среди них 16 россиян и еще восемь соотечественников числятся пропавшими без вести. Россия, Китай и Турция призывают обе стороны как можно скорее прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Израиль столкнулся, конечно, с беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабам, но и по характеру исполнения, по жестокости. Ну что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами. Конечно, мы понимаем логику событий, но, несмотря на все ожесточение с обеих сторон, все-таки нужно думать о гражданском населении.

Красноречиво об отношении Москвы к происходящему говорят эти кадры — у дипломатических представительств Израиля и Палестины горы цветов и детских игрушек. Ведь гибнут в этом конфликте, прежде всего, гражданские лица.

Израиль пережил беспрецедентную атаку и жаждет мщения. Более 120 человек похищены и находятся у ХАМАС в заложниках. Что происходит сейчас в регионе — расскажет наш военкор Станислав Григорьев. Все подробности — в его репортаже.

Тема:
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