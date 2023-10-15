Вторая Блиновская? Как блогер Белякова зарабатывает миллионы на продаже денежных медитаций

Коуч собирает огромные концертные залы.

Зеленский чем-то напоминает распространенную сейчас в России форму мошенников — инфоцыган. Он скачет по авансцене, говорит много слов, иногда похожих на умные, но если попытаться осмыслить — набор банальностей, глупостей и взаимоисключающих утверждений.

И скоро таких прыгунов, вероятно, прижмут к ногтю в России на законодательном уровне. В Госдуме разрабатывают закон, который с одной стороны легализует инфорынок в миллиарды рублей и сотни миллионов неуплаченных налогов, а с другой — хоть как-то «почистит» сцену.

После уголовных дел против знаменитых Блиновской и Лерчек, казалось, что инфоцыгане затаятся. Но нет. По-прежнему собирают огромные концертные залы, где билеты стоят по миллиону. И несут неразумное, злое и скоротечное в массы.

А массы едут в регионы и, как в безумные 90-е, когда размягченные Кашпировским и Чумаком уверовавшие попадали в объятия Мавроди. Расследование нашего корреспондента Алексея Полторанина. Все подробности — в его репортаже.