Вторая Блиновская? Как блогер Белякова зарабатывает миллионы на продаже денежных медитаций

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Блогер Белякова зарабатывает миллионы на продаже денежных медитаций

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Коуч собирает огромные концертные залы.

Зеленский чем-то напоминает распространенную сейчас в России форму мошенников — инфоцыган. Он скачет по авансцене, говорит много слов, иногда похожих на умные, но если попытаться осмыслить — набор банальностей, глупостей и взаимоисключающих утверждений.

И скоро таких прыгунов, вероятно, прижмут к ногтю в России на законодательном уровне. В Госдуме разрабатывают закон, который с одной стороны легализует инфорынок в миллиарды рублей и сотни миллионов неуплаченных налогов, а с другой — хоть как-то «почистит» сцену.

После уголовных дел против знаменитых Блиновской и Лерчек, казалось, что инфоцыгане затаятся. Но нет. По-прежнему собирают огромные концертные залы, где билеты стоят по миллиону. И несут неразумное, злое и скоротечное в массы.

А массы едут в регионы и, как в безумные 90-е, когда размягченные Кашпировским и Чумаком уверовавшие попадали в объятия Мавроди. Расследование нашего корреспондента Алексея Полторанина. Все подробности — в его репортаже.

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