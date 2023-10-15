«Электроники» Юрий и Владимир Торсуевы в свои 57 лет все еще живут с мамой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 156 0

Актеры Юрий и Владимир Торсуевы в свои 57 лет все еще живут с мамой

«Электроники» Юрий и Владимир Торсуевы в свои 57 лет все еще живут с мамой

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Неразлучные артисты не заработали на собственные квартиры. В доме 94-летней родительницы у каждого есть своя комната.

Братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, звезды фильма «Приключения Электроника», в свои 57 лет все еще живут с мамой. Ей уже 94 года. Серьезных достижений в кинокарьере после детской минуты славы не случилось, на отдельное жилье артисты так и не заработали. Об этом они рассказали в эфире шоу Леры Кудрявцевой на федеральном канале. У братьев отдельные комнаты, у каждого есть небольшая библиотека и рабочий стол.

«Сейчас, слава богу, возвращается к нам кино, у нас часто бывают различные встречи, концерты. Участвуем в различных передачах, фестивалях, мастер-классах, это стало постоянным доходом. Мы до сих пор живем в родовом гнезде с мамой, достаточно хорошая большая квартира. Свои квартиры не купили», — поделился Юрий Торсуев.

Актер все же мечтает о собственном жилье. Он не оставляет надежды, что в будущем обзаведется хотя бы скромным домиком в лесу, ближе к земле. За плечами у Юрия два брака. Первой женой стала его соседка, за десять лет у пары не появились дети. Вторая супруга подарила Торсуеву сына Никиту и дочь Анастасию.

У брата Юрия личная жизнь еще богаче — у Владимира пятый по счету брак. Впервые женился почти сразу после школы, брак продлился месяц. Вторую супругу встретил после армии, после развода обвинял ее в привороте, черной магии. Третьей Торсуев добивался десять лет, но после свадьбы вскоре случился развод. Еще одна из спутниц, с которой он так и не скрепил союз в ЗАГСе, родила артисту единственную дочь Елизавету, это было в 2007 году.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Владимира Торсуева о браке с ведьмой.

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