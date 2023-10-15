Путин о внешней политике Китая: «Никому ничего не навязывает»

Российский лидер назвал преимущества КНР перед странами с «тяжелым колониальным наследием».

Современная внешняя политика КНР под руководством председателя Си Цзиньпина, которая, в частности, реализуется с помощью проекта «Один пояс — один путь», основана на поиске компромиссных решений. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью представителям Медиакорпорации Китая. По мнению главы государства, Пекин ищет пути достижения общих целей, приемлемые для каждого участника того или иного взаимодействия.

«Никто никому ничего не навязывает, не заставляет. Только предоставляет возможность», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, отличительной особенностью китайской внешней политики является реакция на сложности. Что бы ни произошло, Пекин старается найти компромисс — и всегда находит. Это же свойство характерно для предложенного Си Цзиньпином проекта «Один пояс — один путь», и в этом отличие от многих других, которые «пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием», заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru подводил итоги саммита СНГ в Бишкеке. В частности, было решено создать Международную организацию по русскому языку.