Спасение с риском для жизни. Именно так можно охарактеризовать работу медиков в одной из больниц в израильском Ашкелоне. Врачи выполняют свой долг, несмотря на постоянные обстрелы и попадающие в здание снаряды. Из полуразрушенного госпиталя репортаж ведет корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Непроглядная тьма на горных дорогах и вдруг тупик — граница. Волонтеры разгружают коробки, а военные строго следят за происходящим. В воздухе витает напряжение.

«Маленький город Митула на самой границе с Ливаном — заповедная зона, а сегодня еще и закрытая. Дело в том, что сейчас в этих местах неспокойно. Время от времени происходят перестрелки между израильскими военными и формированиями «Хезболлы», — передает корреспондент.

Ливанская шиитская группировка угрожает вмешаться в палестино-израильский конфликт. Сама стреляет через кордон и в ответ получает снаряды на голову. Так, ночью 16 октября горела некая база в Ливане возле реки Абу Али.

«Наши солдаты воюют уже неделю, и им много чего не хватает. Мы выгрузили им все, что привезли», — говорит волонтер Израиль Бахар.

Одним словом, здесь, на севере, так же как и на юге, все готово к масштабному кровопролитию. А в ожидании массового прибытия раненых дежурят врачи. Медицинская тема, как и волонтерская, — еще одна характерная черта Израиля. Медики в отдельных районах работают практически без отдыха, в том числе под обстрелами.

«Вы можете видеть, что нет стены, просто нет стены. Наше счастье, что это попадание было в три часа ночи, здесь не было так много народа. Когда мы слышим сирены, у нас есть 30 секунд, чтобы спрятаться», — поделился подробностями заведующий отделением больницы «Барзелай» Илья Лившиц.

Госпиталь «Барзелай» в Ашкелоне возле сектора Газа сам по себе уже стал горячей точкой. Но весь персонал — на посту, а медсестры не отходят от раненых. Говорят, что сейчас самое трудное — помочь им чисто психологически пережить новые удары.

«Сейчас у нас в больнице были сирены, и женщины плакали, даже которые живут в этом постоянно. Сейчас они не могут это перенести, потому что для них сейчас это сильный стресс», — рассказывает медсестра отделения хирургии Светлана Фейгис.

У многих работников уже есть свои раненые или убитые в семье. Нянечка из Эфиопии показывает объявление о гибели своего родственника, служившего в ЦАХАЛ, а сама плачет.

«Очень грустно, очень больно. Мы просыпаемся в праздник Шаббат — и вместо праздника получаем войну. А это наш дом», — признается медсестра Ханни Пэрротс.

Но сейчас личная трагедия для них ушла на второй план. Главная задача — помочь пострадавшим после нападения боевиков. Психологическую поддержку оказывают и волонтеры. Человек с каталки получил от них букет цветов прямо во дворе госпиталя и в приподнятом настроении уехал в палату.