Отношения Москвы и Пекина стали фундаментальным фактором стабильности в мире. Об этом в интервью Медиакорпорации Китая заявил президент России Владимир Путин.

Он также затронул тему создания многополярного мира, партнерства в интересах России и КНР. Речь зашла и о мирном урегулировании конфликта на Украине — обо всем подробнее расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

С журналистом Медиакорпорации Китая Путин общается в одном из самых торжественных залов Кремля — Екатерининском. Обычно президент вручает здесь главные государственные награды, сейчас дает столь же высокую оценку развитию двусторонних отношений.

«Это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире — российско-китайские отношения. Они складывались на протяжении двух десятилетий — аккуратно, спокойно. На каждом шаге и российская, и китайская сторона исходили, прежде всего, из своих национальных интересов — так, как каждая из сторон это понимает, и, добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и интересам другой стороны», — сказал Путин.

Взаимный товарооборот сейчас на рекордном уровне: к концу года должен достичь 200 миллиардов долларов. В планах — еще больше.

Прорабатываются новые газовые маршруты: Дальневосточный и «Сила Сибири-2» — через Монголию. «Росатом» строит энергоблоки для двух китайских АЭС — и это только энергетика.

«У нас очень хорошие перспективы в других отраслях. Это автостроение, судостроение, авиастроение, это электроника. Вот я сказал про автостроение. Смотрите, буквально вчера я с некоторыми говорил людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным стажем. И совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, но мне мои собеседники сказали: «Вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому — качество улучшается“», — отметил президент.

Новые рынки для качественных и доступных китайских товаров — вот цель главного экономического проекта Поднебесной. Инициатива «Один пояс — один путь» уже объединила 147 государств, две трети населения земного шара. У России — особая роль связующего звена между Востоком и Западом, и свои интересы.

«Наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства большой Евразии, они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества „Один пояс — один путь“. Наши страны Евразийского экономического союза в результате совместной работы получили 24 миллиарда долларов инвестиций. Что же здесь плохого? При этом каждая страна сама выбирает, что ей выгодно, что невыгодно — никто ничего не навязывает», — подчеркнул Путин.

Это и есть модель экономического сотрудничества XXI века, прообраз того самого многополярного мира, который наша страна отстаивает на Украине в ходе СВО. Китай причины ее проведения понимает и уважает, как и Россия — предложения Пекина — по мирному урегулированию. Но все переговоры о мире были заблокированы вашингтонскими хозяевами киевского режима.

«Объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России. Вот начали боевые действия активные (контрнаступление так называемое, с 4 июня продолжается — Прим. ред.). Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные, один к восьми примерно, если в соотношении», — поделился глава государства.

Для китайской аудитории Путин напоминает, что помешать становлению многополярного мира у коллективного Запада не выйдет, потому что формируется он как объективная реальность. А вот приблизить его создание вполне возможно.

Например, на форуме «Один пояс — один путь». Он пройдет на этой неделе в Пекине, где уже очень ждут российского лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФПИ совместно с китайскими партнерами инвестирует в завод в Красноярском крае.