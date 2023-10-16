Особая атмосфера: какой город актер Даниил Воробьев считает душой России
Актер Даниил Воробьев считает Кострому душой России из-за множества церквей
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Артист провел там свое детство, поэтому город невероятно близок ему.
Актер из фильма «Повелитель ветра» Даниил Воробьев считает, что Кострома — душа России. Своим мнением артист поделился с изданием «Москвич Mag».
Этот город для знаменитости — место из детства. Ему, по мнению артиста, удалось сохранить особенную атмосферу.
«В Костроме огромное количество церквей и храмов, поэтому город по праву может называться душой России. Именно здесь колыбель семейства Романовых, отсюда берет начало история царствующей фамилии. В Костроме свой особенный ритм, акцент и люди», — рассказывает Воробьев.
Актер Даниил Воробьев.
При этом актер подчеркивает, что местные жители любят свой город и с радостью встречают все позитивные изменения. Также артист называет Кострому типичной провинцией, которая живет самодостаточно и с достоинством.
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