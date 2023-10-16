В каком случае США могут ввести войска в сектор Газа

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Кирби: США могут ввести войска в сектор Газа для эвакуации граждан

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Widak; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что они могут быть использованы для освобождения заложников из числа американцев.

В Вашингтоне сегодня не исключили, что в Газу могут войти и американские войска. Об этом журналистам Fox News, похоже, проговорился представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«У нас нет намерения задействовать американских солдат в наземной операции Израиля для борьбы с ХАМАС. Однако это применимо для освобождения американцев. Для президента США нет ничего важнее, чем вопрос о возвращении американских граждан и их безопасность <…> Я не стану исключать никаких вариантов действий, когда речь идет об их вызволении. Мы работаем над этим ежечасно», — сказал Кирби.

За его откровения уже пришлось оправдываться госсекретарю США Энтони Блинкену. По его словам, два американских авианосца были направлены к берегам Израиля якобы только для контроля и сдерживания ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Саудовскую Аравию был вынужден целую ночь ждать встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Тема:
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