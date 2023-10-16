В Забайкалье ФСБ задержала местную жительницу за шпионаж в пользу Украины

Подозреваемая собирала и передавала Украине данные о передвижении российских военных.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEYMAISHEV; Пресс-служба ФСБ РФ; 5-tv.ru
Сотрудники ФСБ второй раз за неделю пресекли попытку шпионажа в пользу украинских спецслужб. В Забайкалье сотрудники ведомственных органов задержали местную жительницу, которая добывала и передавала в Минобороны Украины сведения о передвижении в регионе российских войск.
В пресс-службе регионального УФСБ России журналистам рассказали, что девушка выдала себя во время очередной «вылазки», за что была поймана. Для задержания сотрудники правопорядка прибыли к нарушительнице домой.
«Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений Вооруженных Сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Следственный комитет по региону уже возбудил уголовное дело по статье о госизмене. Подозревая задержана, находится под стражей.
Ранее 5-tv.ru писал о схожем инциденте, произошедшем в Приморье в десятых числах октября.
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