Умерла поэтесса и нобелевский лауреат Луиза Глюк

В возрасте 80 лет скончалась поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года Луиза Глюк, сообщает Associated Press.

По информации агентства, смерть поэтессы подтвердил ее редактор в Farrar, Straus & Giroux Джонатан Галасси. О причине смерти не сообщается.

Глюк является лауреатом более 20 литературных премий, почетным доктором нескольких колледжей, членом престижных поэтических обществ и научных организаций.

Настоящее признание Глюк получила после публикации в 1980–1990 годах сборников «Триумф Ахиллеса», «Арарат» и «Дикий ирис». За последний она была удостоена Пулитцеровской премии.

В 2020 году Нобелевский комитет Шведской академии присудил поэтессе премию по литературе за «ее безошибочно узнаваемый поэтический голос».

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