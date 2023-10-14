Умерла поэтесса и нобелевский лауреат Луиза Глюк

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 68 0

Признание мастер пера получила после публикации сборников «Триумф Ахиллеса», «Арарат» и «Дикий ирис».

Умерла поэтесса и нобелевский лауреат Луиза Глюк

Фото: SHAWN THEW / ТАСС

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Тема:
Нобелевская премия

В возрасте 80 лет скончалась поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года Луиза Глюк, сообщает Associated Press.

По информации агентства, смерть поэтессы подтвердил ее редактор в Farrar, Straus & Giroux Джонатан Галасси. О причине смерти не сообщается.

Глюк является лауреатом более 20 литературных премий, почетным доктором нескольких колледжей, членом престижных поэтических обществ и научных организаций.

Настоящее признание Глюк получила после публикации в 1980–1990 годах сборников «Триумф Ахиллеса», «Арарат» и «Дикий ирис». За последний она была удостоена Пулитцеровской премии.

В 2020 году Нобелевский комитет Шведской академии присудил поэтессе премию по литературе за «ее безошибочно узнаваемый поэтический голос».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 85 году жизни скоропостижно скончалась звезда фильмов «Морозко» и «Любовь и голуби» — актриса Галина Байнякшина. Известно, что артистка тяжело болела. Последние дни своей жизни она находилась под наблюдением медиков. Байнякшиной не стало утром 9 октября.

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