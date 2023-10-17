Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс, один путь»

Фото, видео: Reuters / Parker Song; 5-tv.ru

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Глава государства планирует принять участие в форуме «Один пояс, один путь» и провести ряд двусторонних встреч, в том числе с Си Цзиньпином.

Владимир Путин прибыл в Китай для участия в третьем международном форуме «Один пояс, один путь». Самолет президента совершил посадку в международном аэропорту Пекина «Шоуду». Встреча была торжественной — с почетным караулом из военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

В столице КНР, как сообщили в Кремле, у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч. В частности, он проведет переговоры с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса. Планируется обсудить проекты в сфере транспорта и поставок газа. С хозяином форума — лидером КНР Си Цзиньпином — Владимир Путин встретится во второй день своего визита 18 октября.

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