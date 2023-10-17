«Поперек от спины к ногам»: родители избили Дану Борисову розгами в детстве

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 614 0

Дана Борисова рассказала, как родители избили ее розгами за школьную форму

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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За какой проступок телеведущая, будучи ребенком, подвергалась телесному наказанию?

Дана Борисова призналась, что родители могли применить к ней телесные наказания за какой-то, по их мнению, серьезный проступок. Об этом случае телеведущая рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Дана Борисова называет себя практически примерным ребенком. Однако иногда ей было непросто найти общий язык с родителями, которые порой наказывали ее, в том числе, физически. Например, будучи подростом, она отказалась надевать новое платье на День Знаний.

«Мне купили вообще уродское-уродское платье, дешевое, чтоб я 1 сентября в нем пошла в школу. И я отказалась. И я помню, что меня избили, и мама, и папа. И при том такой штукой избили: специально пошли, нашли такую ветку длинную, очистили ее, и вот этими розгами меня били прям сзади, прямо поперек от спины к ногам за эту школьную форму», — делится воспоминаниями Дана Борисова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что Дана Борисова готова ради любви.

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