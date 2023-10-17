Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS

Глава киевского режима заявил, что боеприпасы уже «себя показали».

Украинская армия применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Ранее в этот день о поступлении на Украину обещанных Вашингтоном ракет ATACMS сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он поблагодарил США за поставку и заявил, что ракеты уже были применены при обстреле Бердянска в Запорожской области.

В то же время Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Вашингтон тайно поставил Киеву ракеты ATACMS, пока в небольшом количестве. По данным других американских СМИ, ракеты могут быть снабжены кассетной боевой частью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовы передать Украине баллистические ракеты большой дальности ATACMS. Остается только дождаться разрешения президента США Джо Байдена.