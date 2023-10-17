Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Зеленский подтвердил сообщения о первом применении американских ракет ATACMS

Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава киевского режима заявил, что боеприпасы уже «себя показали».

Украинская армия применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Ранее в этот день о поступлении на Украину обещанных Вашингтоном ракет ATACMS сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он поблагодарил США за поставку и заявил, что ракеты уже были применены при обстреле Бердянска в Запорожской области.

В то же время Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Вашингтон тайно поставил Киеву ракеты ATACMS, пока в небольшом количестве. По данным других американских СМИ, ракеты могут быть снабжены кассетной боевой частью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовы передать Украине баллистические ракеты большой дальности ATACMS. Остается только дождаться разрешения президента США Джо Байдена.

+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.35
0.06 102.75
0.23
Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Последние новости

0:12
Внешность не главное: 5 качеств женщины, перед которыми не устоит ни один мужчина
0:03
Армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа
23:47
Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью 165 километров
23:31
Умер российский ученый Николай Ющук
23:15
Очередное вранье Запада? Опубликованы кадры обломков сбитой в зоне СВО ракеты ATACMS
22:59
«Продали за копейки»: Веденеева из-за санкций лишилась крупного бизнеса

Сейчас читают

Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это
Приезжают даже афроамериканцы: бойцы армии России о происходящем в зоне СВО
Кому нужно срочно заглянуть в «личный кабинет», чтобы не попасть в должники
Сосудистый хирург из Германии: «Фитаты в чашке Петри убивают почти все виды раковых клеток человека»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России