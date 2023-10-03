Ждут команды Байдена: США готовы передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
США готовы передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS после согласия Байдена
Фото: Zuma / ТАСС
Москва отмечала, что новая поставка не сможет изменить расстановку сил в зоне конфликта.
Американская сторона готова направить ВСУ баллистические ракеты большой дальности ATACMS. Остается только дождаться разрешения президента САШ Джо Байдена. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Журналистам удалось пообщаться с помощником американского министра армии по вопросам материально-технического обеспечения Дугласом Бушем. Он заявил, что Вашингтон находится в режиме полной готовности «действовать».
«Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать», — прокомментировал собеседник.
Буш отметил, что Пентагон уже продолжительное время ожидает именно такого сценария. По словам помощника министра США, в арсенале ВСУ уже имеются установки для запуска ATACMS, но они требуют совершенствования.
Сообщения о поставках ATACMS Киеву ранее появились в СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя их, заявил, что нет такого оружия, которое способно изменить расстановку сил. По словам официального представителя Кремля, западное оружие продолжит «гореть» в зоне СВО.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru писал, что Запад признал опустошение складов из-за поставок оружия Украине.
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