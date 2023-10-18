Ученые спрогнозировали тройную эпидемию вирусов

Инфекционист Эсауленко: в РФ ожидается тройная эпидемия вирусов в текущем сезоне
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Готовы ли врачи к увеличению числа заболевших?
В нынешнем респираторном сезоне ученые ожидают тройную эпидемию вирусов. Об этом рассказала Елена Эсауленко — заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, передает агентство ТАСС.
По ее словам, стоит быть готовым к увеличению числа заболевших сезонными вирусами, коронавирусом, а также гриппом. Специалист добавила, что медикам зачастую бывает сложно установить точный диагноз, так как симптомы у заболеваний очень похожи.
«Нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний», — отметила Эсауленко.
Она подчеркнула, что врачи полностью готовы к новому сезону. У медиков есть клинические рекомендации, а диагностические возможности постоянно совершенствуются. Также в мире регулярно появляются новые лекарства.
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