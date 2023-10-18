Ученые спрогнозировали тройную эпидемию вирусов

|
Алексей Панков
Алексей Панков 48 0

Инфекционист Эсауленко: в РФ ожидается тройная эпидемия вирусов в текущем сезоне

Ученые спрогнозировали тройную эпидемию вирусов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Эпидемия коронавируса

Готовы ли врачи к увеличению числа заболевших?

В нынешнем респираторном сезоне ученые ожидают тройную эпидемию вирусов. Об этом рассказала Елена Эсауленко — заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, передает агентство ТАСС.

По ее словам, стоит быть готовым к увеличению числа заболевших сезонными вирусами, коронавирусом, а также гриппом. Специалист добавила, что медикам зачастую бывает сложно установить точный диагноз, так как симптомы у заболеваний очень похожи.

«Нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний», — отметила Эсауленко.

Она подчеркнула, что врачи полностью готовы к новому сезону. У медиков есть клинические рекомендации, а диагностические возможности постоянно совершенствуются. Также в мире регулярно появляются новые лекарства.

Сухой или влажный: что обязательно знать об опасностях двух видов кашля

Ранее 5-tv.ru сообщал о мерах, которые помогут восстановить организм после ОРВИ.

Тема:
Эпидемия коронавируса
17 окт
Привет, иммунитет: какие прививки обязательно должны делать все взрослые
16 окт
«Можно заметить через три месяца»: как бороться с последствиями COVID-19
11 окт
В РЖД анонсировали возобновление сообщения Минска с Минводами и Архангельском
6 окт
Чихание и головная боль: пять главных симптомов доминирующих штаммов COVID-19
4 окт
В Красноярском крае впервые выявили штамм COVID-19 «Эрис»
4 окт
Непоправимый ущерб: какие последствия COVID-19 остаются навсегда
2 окт
Нобелевская премия 2023 года присуждена разработчикам вакцин против COVID-19
2 окт
Из крупных частных клиник в Москве пропала вакцина «Спутник V»
27 сент
Лучших забирают первыми: кто из российских звезд умер от COVID-19
27 сент
Снова в строй: откроют ли ковидный госпиталь в Коммунарке из-за роста заражений
+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.35
0.06 102.75
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
Сосо Павлиашвили о патриотизме в русских песнях: «Трогают сердце и сознание»
11:27
Байден прибыл в Израиль с официальным визитом
11:23
Новый седан «Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы
11:15
На чьей стороне Баку? Как Израиль поставил Азербайджан в неудобное положение
10:58
«Мы будем жертвами!» — во Франции призвали остановить поддержку Украины
10:40
В Петербурге почтили память Чайковского гала-концертом с участием Ролдугина

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
«Я ненавидела»: какой школьницей была Дана Борисова
Кому нужно срочно заглянуть в «личный кабинет», чтобы не попасть в должники
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России