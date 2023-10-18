«Грозит ролью жертвы»: лучшие способы поддержки пожилых родителей

Иногда забота может сделать только хуже.

Далеко не каждая финансовая помощь пожилым родителям может пойти им на пользу. Таким заявлением в беседе с изданием Газета.ру поделилась семейный психолог Ольга Романив.

По словам специалиста, лучшим вариантом поддержки будет покупка необходимых вещей или оплата медицинской помощи. А вот переводить деньги напрямую не стоит. Это может стать причиной возникновения чувства вины, если не будет возможности выделить определенную сумму.

«Многие финансовые психологи говорят о том, что прямое содержание родителей и регулярная передача им денежных сумм грозит взрослому ребенку ролью жертвы. Человек может страдать от осознания того, что <…> он не способен позволить себе чего-то важного», — заявила Романив.

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