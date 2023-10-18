МО РФ: 28 украинских беспилотников уничтожено за минувшую ночь
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно справились со своей задачей.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
28 украинских беспилотников уничтожено за минувшую ночь в нескольких областях России — в Белгородской, Курской, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были самолетного типа. Попытка киевского режима устроить серию террористических актов успешно пресечена.
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