МО РФ: 28 украинских беспилотников уничтожено за минувшую ночь

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 99 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно справились со своей задачей.

МО РФ: 28 украинских беспилотников уничтожено за минувшую ночь

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

28 украинских беспилотников уничтожено за минувшую ночь в нескольких областях России — в Белгородской, Курской, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были самолетного типа. Попытка киевского режима устроить серию террористических актов успешно пресечена. 

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
18 окт
Средства ПВО сбили десять украинских БПЛА над Курской областью
18 окт
В небе над Белгородской областью сбито шесть беспилотников
17 окт
МО РФ: пресечена попытка Украины совершить теракт над Белгородской областью
17 окт
В Белгородской области сбит беспилотник
17 окт
Аксенов сообщил о восьми сбитых украинских беспилотниках на подлете к Крыму
16 окт
В Белгородском районе сбиты три беспилотника
16 окт
В Белгороде похоронили семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik
15 окт
Средства ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА в Курской и Белгородской областях
14 окт
Губернатор Курской области сообщил о 12 сбитых украинских БПЛА
14 окт
Средства ПВО сбили два украинских дрона над Черным морем
+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.35
0.06 102.75
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
Сосо Павлиашвили о патриотизме в русских песнях: «Трогают сердце и сознание»
11:27
Байден прибыл в Израиль с официальным визитом
11:23
Новый седан «Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы
11:15
На чьей стороне Баку? Как Израиль поставил Азербайджан в неудобное положение
10:58
«Мы будем жертвами!» — во Франции призвали остановить поддержку Украины
10:40
В Петербурге почтили память Чайковского гала-концертом с участием Ролдугина

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
«Я ненавидела»: какой школьницей была Дана Борисова
Кому нужно срочно заглянуть в «личный кабинет», чтобы не попасть в должники
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России