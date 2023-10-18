МО РФ: 28 украинских беспилотников уничтожено за минувшую ночь

28 украинских беспилотников уничтожено за минувшую ночь в нескольких областях России — в Белгородской, Курской, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были самолетного типа. Попытка киевского режима устроить серию террористических актов успешно пресечена.