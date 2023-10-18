Грузооборот по ж/д мосту между Россией и Китаем через Амур вырос в пять раз

После открытия движения в ноябре 2022 года по первому и единственному железнодорожному мосту между Россией и Китаем прошло более 550 составов, которые перевезли порядка 2,5 миллиона тонн грузов. Среднемесячный грузооборот по мосту между Россией и Китаем с момента запуска вырос более чем в пять раз, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Пункты пропуска на мосту работают в круглосуточном режиме, что позволяет значительно увеличить частоту движения составов. В ближайшей перспективе пропускная способность моста может быть увеличена с текущих десяти до 20 миллионов тонн в год, а затем и до 36 миллионов тонн в год, что свидетельствует о высоком потенциале железнодорожного коридора для увеличения товарооборота между Россией и Китаем.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и КНР составил порядка 216 миллионов тонн и сохраняет тенденцию к росту. С учетом проектной мощности моста его вклад в рост товарооборота между нашими странами может составить до 10%.

Расширяется и список провозимых грузов: к углю и железной руде с октября 2023 года начнутся экспортные поставки российской сельскохозяйственной продукции, алюминия, минеральных удобрений, полипропилена, а также импорт ассортимента потребительских товаров различного назначения из Китая.

«Железнодорожный мост между Россией и Китаем, строительство российской части которого более чем на 70% профинансировано РФПИ и китайскими партнерами, показывает значимое увеличение двустороннего оборота грузов и имеет потенциал для того, чтобы обеспечить до 10% товарооборота между нашими странами», — отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Строительство моста было реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 2008 году. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста. Инвесторами проекта выступили также Государственная корпорация развития «ВЭБ. РФ» и ОАО «РЖД».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мост через Амур увеличил товарооборот РФ и КНР.