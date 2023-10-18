«Была переполнена семьями, которые искали убежища»: последствия удара по больнице в секторе Газа

На месте уничтоженного госпиталя в Секторе Газа продолжают разбирать завалы. Назвать точное количество жертв — сейчас никто не возьмется. Самая главная задача — попытаться найти под обломками выживших, хотя с каждой минутой шансов на это становится все меньше. На месте трагедии работает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Дочь и мать вытащили из обломков госпиталя «Аль-Ахли» в секторе Газа. На кадрах с места видно, что ребенок обожжен, а мама ждет помощи от врачей.

Гора мертвых тел на газоне перед развалинами. Отовсюду стоны, плач и детский крик. Жуткие кадры, на которые невозможно смотреть не содрогаясь, сейчас разлетаются по всему миру.

В первые же часы после трагедии сеет жертв пошел на сотни. И это только с учетом тех погибших, кого нашли сразу поверх обломков.

«Утром я отметил для себя, что вся больница была переполнена семьями, которые искали убежища. Они думали, что там безопасно. Теперь эти семьи мертвы. Это военное преступление», — отметил доктор из Газы Гассан Абу Сита.

Госпиталь принадлежал миссии христиан баптистов. По заверениям палестинской стороны, там лечили только гражданских. Также в нем прятались беженцы, считавшие это здание надежным укрытием. Ракета разрушила эту уверенность. Израильская сторона утверждает, что ЦАХАЛ здесь ни при чем, а виновных надо искать среди палестинцев.

«Знания из нескольких источников, которые мы имеем в наших руках показывают, что (палестинский) „Исламский джихад“ ответственен за неудачный запуск ракеты, которая попала в госпиталь в Газе. Я повторяю, это ответственность палестинского „Исламского джихада“, который убил невинных людей в госпитале в Газе», — заявил представитель ЦАХАЛа Дэниел Хагари.

Однако палестинская сторона считает, что ответственность за атаку на госпиталь лежит на Израиле. На ресурсах группировок из сектора Газа мгновенно распространилось видео взрыва, которое трактуется как авиаудар.

Но в то же время на израильских телеканалах крутят ролик, который показывает, как одна из палестинских ракет отклоняется от первоначальной траектории и раньше времени падает вниз.

Погребенных под завалами вряд ли достанут сегодня или завтра. В конечном счете число погибших может легко превысить 1000 человек. И, кто бы ни нанес удар, это уже останется как самый кровавый след всего палестино-израильского противостояния. Столько мирного населения сразу в истории конфликта не гибло никогда. И в этом смысле пока много вопросов вызывает реакция арабской части населения Иерусалима, которую к этой минуте можно назвать практически нулевой.

«Информагентства сообщили о стычках между местными жителями и полицейскими. Но центральные районы города точно вымерли. Возможно все начнется несколько позже, а организаторы шествий просто ожидают какие-то важные судьбоносные события», — сказал Григорьев.

Напомним, что удар про больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен 17 октября. В обстреле медучреждения Армия обороны Израиля ЦАХАЛ обвинила палестинскую организацию «Исламский джихад».

По данным Минздрава Газы, при атаке погибли свыше 500 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

После удара по больнице в Газе в ряде стран начались акции протеста. Демонстрации проходят в Турции, Ливане, Тунисе, Иордании, Сирии и Иране.