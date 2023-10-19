Знак лотоса: как найти на руке редкий символ удачи

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 483 0

Отметка есть только у 5% людей?

Фото, видео: Depositphotos / Amaviael; 5-tv.ru

Как определить, есть ли на руке редкий знак удачи? Ответом на этот вопрос поделился хиромант Иван Громов эксклюзивно для 5-tv.ru.

По словам эксперта, искать его нужно на правой ладони. Под средним пальцем необходимо найти линии на коже, образующие треугольник.

«Этот знак называется знаком лотоса. Это знак большой удачи, большого везения. Хочу обратить внимание, что он очень редкий и встречается не более чем у 5% людей. Так что, если он у вас есть, вы действительно везунчик. Я вас поздравляю», — подчеркнул хиромант.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что об успехе в жизни можно узнать, взглянув на свои ладони. Если у вас есть особые отметки, то вы настоящий везунчик. По словам хироманта, обладателям знаков удачи можно смело отправляться за лотерейным билетом. Остальным не стоит отчаиваться, ведь у них есть другие позитивные отметки.

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