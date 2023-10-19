Дела семейные: стал известен мотив убийства сына и тещи Стаса Намина

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 94 0

Сына и тещу Стаса Намина могли убить из-за имущественного спора

Фото, видео: Telegram / Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области / mosoblproc; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье

Как разворачивались события трагедии?

Причиной кровавой расправы над родственниками Стаса Намина мог стать спор о продаже дома. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительной версии, подозреваемый в преступлении Роман Микоян спорил с 85-летней бабушкой из-за продажи дома. Конфликт разгорелся вечером 18 октября. В ходе конфликта он сначала избил, а потом зарезал пенсионерку, после чего позвонил сыну Намина и во всем сознался.

На дачу приехал Артем Микоян. С ним подозреваемый также начал спорить, после чего, предварительно, нанес не менее десяти ударов ножом. По словам источника, после этого Роман позвонил в полицию и сознался в содеянном.

Изрезанные тела родственников Стаса Намина — сына и тещи — обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области на даче исполнителя в деревне Крюково. На месте убийства также нашли нож, молоток и «смывы вещества бурого цвета».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родственники Стаса Намина стали не первыми жертвами его приемного сына.

Тема:
Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье
19 окт
Первая жена Стаса Намина о подозреваемом в убийстве его семьи: «Всегда был странный»
19 окт
Станет ли Стас Намин отменять концерт группы «Цветы» во Владимире из-за смерти родных
19 окт
Родственники Стаса Намина стали не первыми жертвами его приемного сына
19 окт
«Всегда был отморозком»: Стас Намин прокомментировал убийство родственников
19 окт
К убийству сына рок-музыканта Стаса Намина может быть причастен его родственник: подробности
19 окт
В Подмосковье убит сын легендарного рок-музыканта, основателя группы «Парк горького» Стаса Намина
+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:59
Первая жена Стаса Намина о подозреваемом в убийстве его семьи: «Всегда был странный»
11:48
Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Мешкова
11:46
В Конгрессе США заявили, что удар по больнице в секторе Газа нанесли боевики
11:22
Дела семейные: стал известен мотив убийства сына и тещи Стаса Намина
11:18
Российская артиллерия уничтожила колонну ВСУ на краснолиманском направлении
11:14
«Их уничтожают»: США сообщили о трех котлах для ВСУ в зоне спецоперации

Сейчас читают

Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди
Внучка сызранки в автобусе спасала бившегося в припадке кондуктора пока другие зевали
Искусственный интеллект – новое ядерное оружие: о чем предупреждает Генри Киссинджер
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2