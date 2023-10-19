«Всегда был отморозком»: Стас Намин прокомментировал убийство родственников
Стас Намин назвал отморозком приемного сына, задержанного за убийство
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Изрезанные тела сына и тещи рок-музыканта обнаружили на даче в подмосковной деревне Крюково.
Основатель группы «Парк Горького» Стас Намин назвал отморозком приемного сына, подозреваемого в убийстве младшего брата и бабушки. В беседе с изданием Газета.ру музыкант, ошарашенный произошедшим, рассказал, что не общался с сыном много лет и не считает его своим родственником.
«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — заявил Намин.
Изрезанные тела родственников Стаса Намина — сына и тещи — обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области на даче исполнителя в деревне Крюково. На месте убийства также нашли нож, молоток и «смывы вещества бурого цвета».
Главным подозреваемым оказался приемный сын музыканта. По предварительной версии, он убил бабушку, а затем приехавшего на дачу Артема Микояна. Причиной кровавой расправы над родственниками мог стать спор о продаже дома.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».
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