К убийству сына рок-музыканта Стаса Намина может быть причастен его родственник: подробности

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 145 0

Подозреваемый в убийстве сына рок-музыканта Стаса Намина задержан

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; СК РФ по Московской области; 5-tv.ru

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Подозреваемый уже задержан и находится на допросе.

По подозрению в убийстве сына рок-музыканта Стаса Намина задержан их родственник — 39-летний Роман Микоян. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Изрезанные тела родственников звезды — сына и тещи — обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области на даче исполнителя в деревне Крюково. На месте убийства проводится осмотр.

«Изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Назначены судебно-медицинская экспертиза и молекулярно-генетическая судебная экспертиза», — сообщили в СК РФ по Московской области.

Сейчас следователи проверяют на причастность к убийству родственника жертв — сводного брата Артема Микояна. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек.

По предварительной версии, между родственниками исполнителя разгорелся спор из-за продажи дома. По имеющейся у 5-tv.ru информации, начала молодой человек убил тещу Стаса Намина, потом позвонил сыну музыканта и во всем сознался. Артем Микоян приехал, родные поспорили, что и привело к новому витку трагедии. Потом подозреваемый позвонил в правоохранительные органы и во всем сознался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что брат актера Евгения Панферова таинственно погиб в Москве.

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К убийству сына рок-музыканта Стаса Намина может быть причастен его родственник: подробности

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