Новая российская гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла госиспытания

|
Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

«Ростех»: САУ «Коалиция-СВ» прошла испытания и готова к серийному производству

Новая российская гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла госиспытания

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Читайте нас в: Дзен Новости

Это 152-мм самоходное артиллерийское орудие подтвердило уникальные характеристики.

Новая 152-миллиметровая самоходная гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания, поэтому она готова к серийному производству. Об этом заявил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

Как объяснил Оздоев, гаубица фактически является боевым роботом. Ее отличительной чертой называется высокий уровень автоматизации — экипаж находится в изолированной бронекапсуле и от туда дистанционно управляет машиной.

«По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у „Коалиции-СВ“ сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий», — подчеркнул директор.

«Коалиция-СВ» в разы лучше мировых и отечественных образцов по времени решения боевых задач, дальности и точности стрельбы. Задачей гаубицы является ликвидация артиллерийских и минометных батарей, бронетехники и живой силы противника. Она способна и поражать средства ПВО, пункты управления и полевых фортификационных сооружений.

Ранее 5-tv.ru писал, что ОАК передала ВКС еще одну партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

+4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
-0.06 102.63
-0.28
Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

Последние новости

10:12
«Пора признать»: Зеленскому открыли глаза на реальную обстановку на поле боя
10:09
Lada и Haval: Минпромторг составил список авто для госслужащих
10:01
Кристину Асмус тошнит от партнеров по фильмам: «Зубы не чистят перед поцелуем»
9:53
В Петербурге началось строительство крупнейшего в регионе парка для электробусов
9:50
«Рубль сильно недооценен»: когда и на каком уровне укрепится российская валюта
9:39
Новая российская гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла госиспытания

Сейчас читают

Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди
Внучка сызранки в автобусе спасала бившегося в припадке кондуктора пока другие зевали
Искусственный интеллект – новое ядерное оружие: о чем предупреждает Генри Киссинджер
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России