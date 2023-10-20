Новая российская гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла госиспытания

«Ростех»: САУ «Коалиция-СВ» прошла испытания и готова к серийному производству
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Это 152-мм самоходное артиллерийское орудие подтвердило уникальные характеристики.
Новая 152-миллиметровая самоходная гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания, поэтому она готова к серийному производству. Об этом заявил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.
Как объяснил Оздоев, гаубица фактически является боевым роботом. Ее отличительной чертой называется высокий уровень автоматизации — экипаж находится в изолированной бронекапсуле и от туда дистанционно управляет машиной.
«По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у „Коалиции-СВ“ сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий», — подчеркнул директор.
«Коалиция-СВ» в разы лучше мировых и отечественных образцов по времени решения боевых задач, дальности и точности стрельбы. Задачей гаубицы является ликвидация артиллерийских и минометных батарей, бронетехники и живой силы противника. Она способна и поражать средства ПВО, пункты управления и полевых фортификационных сооружений.
Ранее 5-tv.ru писал, что ОАК передала ВКС еще одну партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Читайте также
93%
-0.06 102.63
-0.28
Нашли ошибку?