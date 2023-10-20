Хвалите себя за каждую победу: прогноз Таро на неделю с 23 по 29 октября

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 23 по 29 октября.

Основная энергия недели с 23 по 29 октября (Карта Таро — Четверка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Энергия будет стабильной, потому что Четверка Пентаклей в Таро — карта сама по себе очень стабильная. Это также максимально материальная сфера, поэтому неделя с 23 по 29 октября будет наполнена энергией материализации.

Кроме того, четверка Пентаклей в Таро говорит о состоянии и энергии накапливания — не нужно сильно себя растрачивать, сохраняйте стабильное состояние и копите ресурс. На этой неделе можно посвятить себя творчеству. Но ни в коем случае не забывайте о состоянии баланса, чтобы сохранять стабильную энергию, которой в эти дни будет предостаточно.

Прогноз финансов недели с 23 по 29 октября (Карта Таро — Восьмерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Восьмерка Пентаклей в Таро — максимально стиральная материальная карта, говорящая о вашей экспертности. То есть, на неделе с 23 по 29 октября хорошо будет получаться зарабатывать деньги на своей экспертности. Реализуйте себя, покажите ваш потенциал и на что вы способны, покажите свои знания, включитесь в процесс — и деньги пойдут.

Также эта карта Таро означает не только зарабатывание денег своим талантом, но и повышение квалификации. На этой неделе можно также посвятить время обучениям.

Личная жизнь на неделю с 23 по 29 октября (Карта Таро — Девятка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Эта сфера отвечает не только за любовные отношения, но и за любые коммуникации с окружающими людьми. На неделе с 23 по 29 октября карта Таро — Девятка Кубков. Это достаточно стабильная карта Таро, говорящая об уверенности в себе.

Девятка Кубков в Таро обычно трактуется как получение большой суммы денег или подарка. В сфере отношений это означает получение большого количества эмоций, но для этого нужно сохранять состояние равновесия и быть уверенным в себе. Обращайте внимание на то, чтобы держать баланс, и вы будете вознаграждены положительными эмоциями.

Совет на неделю с 23 по 29 октября (Карта Таро — Тройка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Тройка Кубков в Таро — это командная карта, говорящая о получении эмоций в своей команде. На неделе с 23 по 29 октября вас может ожидать какая-то вечеринка или праздник в кругу близких людей, которые радуются тому, что получили какой-то результат.

Отмечайте каждую свою победу. Все, что вы сделали, достойно похвалы и благодарности самому себе. Карты Таро советуют на этой неделе наслаждаться и праздновать все свои результаты, получая плоды от своих работ.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Таро на октябрь 2023 года.

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Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

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