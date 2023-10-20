Рэпер Гуф и Юлия Королева развелись

Судебный участок мирового судьи в Москве удовлетворил исковое заявления о разводе Юлии Королевой к российскому рэп-исполнителю Алексею Долматову, более известному как Гуф. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

«Мировой судья судебного участка 197 Можайского района Москвы расторг брак между Алексеем Долматовым и теперь уже его бывшей супругой Юлией Королевой. На данный момент каких-либо иных споров у сторон нет. Все остальные вопросы, связанные с воспитанием детей, в том числе и содержанием, стороны решили во внесудебном порядке, что я со своей стороны искренне приветствую. Поздравляю Алексея с освобождением от семейных уз», — рассказал Жорин.

Как уточнили в кругу близких друзей музыканта, Юлия Ковалева пока не стала менять фамилию рэп-исполнителя, «но ее право сделать это в любой момент».

Супруги Долматовы расписались в московском ЗАГСе менее двух лет назад, в прошлом году у пары родилась дочь.

Конфликты в браке Королевой и Долматова начались в марте этого года еще на отдыхе. Тогда из-за срыва он забрал у жены документы и не отпускал домой. После пара вновь помирилась, но их отношения не улучшились.

28 июня мужчина опубликовал личную переписку с Королевой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. В ней она также негодовала, зачем рэпер рассказал о неком проекте своей бывшей жене Айзе-Лилуне Ай, которая, к слову, не оставляет бывшего мужа в покое и все время комментирует его.

Чуть позже выяснилось, что Королева подала заявление на развод с мужем в суд.

Ранее рассказал 5-tv.ru, что находящийся на грани развода Гуф подогрел слухи о новом романе.

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