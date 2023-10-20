Песенка спета: в Италии арестовали певца Антонио Коломбо за связи с мафией

Музыкант все отрицает.

Итальянские правоохранители арестовали знаменитого певца Антонио «Тони» Коломбо и его жену из-за подозрений в связях с организованной преступностью, сообщает The Guardian. Помимо супругов также было задержано еще 25 человек, а также изъято имущество на сумму восемь миллионов евро (823 млн рублей).

Коломбо уже не дает концерты: он заявил о завершении своей карьеры в 2020 году. Годом ранее он женился на вдове Гаэтано Марино — одного из убитых боссов неаполитанской мафии. На церемонии присутствовали десятки членов каморры (неаполитанская преступная структура, аналогичная мафии).

Задержанного певца обвиняют в том, что он участвовал в отмывании криминальных денег под видом доходов от своей музыкальной карьеры. Свидетели утверждают, что в 2010 году Коломбо просил у Марино 80 тысяч евро, которые пошли на выпуск его альбома. Музыкант также выступал на всех семейных праздниках членов преступной группировки. Свою причастность к мафии певец отрицает.

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