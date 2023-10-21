До сих пор бытует мнение, что там, на Западе, дома моды и производители лучше. Сегодня очевидно — это заблуждение.

Современная российская мода находится на своеобразном начальном этапе развития. Бренды существуют, пользуются спросом, но до славы домов Dior или Gucci еще неблизко. Но, по мнению стилиста и дизайнера, а также основательницы двух компаний Анны Ничковой, современные россияне способны изменить ситуацию и сделать отечественных производителей по-настоящему популярными.

«Мы с вами — то самое поколение, которое застанет именно становление российской моды. У нас принято говорить, что где-то там, на Западе, хорошо, а у нас делают всегда плохо. Но вы не забывайте, что у Запада есть ряд брендов со столетней историей, которые делали ребрендинг, брали новых дизайнеров и благодаря этому стреляли», — говорит Ничкова.

Дизайнер отметила, что зарубежные маркетологи фэшн-индустрии действительно выдающиеся профессионалы, есть чему поучиться. Однако она уверена — российский рынок не только догонит, но и превзойдет заграницу. Ничкова считает, что опыт западных коллег — лишь часть потенциала специалистов из РФ.

«Мы все вместе можем сделать российскую моду модной. Сейчас расскажу как: от нас, от дизайнеров, от брендов, от производителей одежды, обуви, сумок, аксессуаров, косметики, парфюмерии, зависит то, чтобы вам давать как можно больше новинок — качественных, трендовых. А от вас зависит то, чтобы вы голосовали рублем и выбирали осознанно российские бренды», — заявила дизайнер.

Анна Ничкова убеждена, что ни качество, ни художественная составляющая западной моды не выше родной, локальной. Все это устаревшие заблуждения, которые неактуальны в эпоху полных магазинов и холодильников. Поддержка отечественных брендов позволит им создавать еще более революционные проекты, расширять штат и производства, радовать покупателей стильными вещами.

«Российская мода не хуже, она даже лучше, я это говорила и буду говорить. Девять лет назад, когда мы открывали с сестрой свой бренд, это было вообще немодно. Производство в России, да еще и в Ростове-на-Дону… За девять лет все настолько поменялось! Российское — модно, красиво, это нужно носить. Я всем рекомендую выбирать осознанно российские бренды», — заключила Ничкова.

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