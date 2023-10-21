Израиль просит своих граждан срочно покинуть Египет и Иорданию

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 45 0

Власти Израиля просят своих граждан срочно покинуть Египет и Иорданию

Израиль просит своих граждан срочно покинуть Египет и Иорданию

Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Заявление сделали в Совете национальной безопасности Израиля.

Израильские власти просят своих граждан срочно покинуть Египет и Иорданию из-за риска нападений. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Агентство национальной безопасности, канцелярию премьер-министра и МИД.

Предупреждения об опасности поездок израильтян в Египет и Иорданию повысили до максимально высокого уровня.

«СНБ повышает предупреждение о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до четвертого уровня (высокая угроза) и рекомендует не посещать эти страны. Тем, кто находится в этих странах, следует как можно скорее покинуть их территорию», — говорится в сообщении.

Также в Тель-Авиве просят израильтян воздержаться от поездок в Марокко, Турцию и ОАЭ, а тем, кто уже находится на территории этих стран, советуют вернуться в Израиль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израиль вместе с США планирует создать в секторе Газа временное правительство.

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