Израиль просит своих граждан срочно покинуть Египет и Иорданию
Власти Израиля просят своих граждан срочно покинуть Египет и Иорданию
Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller
Заявление сделали в Совете национальной безопасности Израиля.
Израильские власти просят своих граждан срочно покинуть Египет и Иорданию из-за риска нападений. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Агентство национальной безопасности, канцелярию премьер-министра и МИД.
Предупреждения об опасности поездок израильтян в Египет и Иорданию повысили до максимально высокого уровня.
«СНБ повышает предупреждение о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до четвертого уровня (высокая угроза) и рекомендует не посещать эти страны. Тем, кто находится в этих странах, следует как можно скорее покинуть их территорию», — говорится в сообщении.
Также в Тель-Авиве просят израильтян воздержаться от поездок в Марокко, Турцию и ОАЭ, а тем, кто уже находится на территории этих стран, советуют вернуться в Израиль.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израиль вместе с США планирует создать в секторе Газа временное правительство.
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