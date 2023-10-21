«Нашли ключ»: как российская ПВО научилась справляться с ракетами ATACMS

По данным западных СМИ, очередное американское «супероружие» не оправдало возложенных на него «высоких надежд».

Переданные Украине американские ракеты ATACMS представляют собой грозное оружие, однако российские военные уже научились с ним справляться. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказали военные эксперты.

Так, Виктор Литовкин напомнил, что ATACMS — это баллистическая ракета, которая стартует с земли и может лететь на расстояние до 500 километров — в зависимости от модификации. В частности, Киеву американцы передали ракеты дальностью действия до 165 километров. Часть из них имеет осколочно-фугасную, а часть — кассетную боевую часть. Во втором случае боеголовки ATACMS содержат около 960 так называемых суббоеприпасов — сравнительно небольших по мощности зарядов, которые увеличивают площадь поражения ракеты.

«Боевая часть ракеты ATACMS весит 500 килограммов, так что это мощное, опасное оружие», — подчеркнул Литовкин.

В свою очередь Василий Дандыкин отметил, что ATACMS — достаточно старая разработка, начала 1990 годов. Причем, Киеву поставили едва ли не самые первые образцы этих боеприпасов, чей срок годности уже истек или близок к тому. Стартовой платформой для ATACMS служат реактивные системы залпового огня HIМАRS, выпускающие за один раз по одной ракете.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Campino; 5-tv.ru

Для перехвата и уничтожения американских ракет в арсенале российских войск есть целый ряд средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил эксперт. В их числе он назвал системы как малого радиуса действия — «Панцири» и «Торы», так и дальнобойные — С-300, С-400, С-350.

Имеются у России и аналоги ATACMS для нанесения ответных ударов. Это, в первую очередь, наземные «Искандеры» дальностью действия до 550 километров, а кроме них морские «Калибры», авиационные ракеты Х-55, реактивные системы «Смерч» и другие аналоги. Спектр оружия очень большой, подчеркнул Дандыкин.

«Насколько известно, ракеты ATACMS уже запускались (украинской стороной — Прим. ред.) и были нейтрализованы нашими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или сбивались нашей ПВО. Что-то, может быть и залетело, но наша ПВО уже нашла ключ к этой ракете», — уверен эксперт.

Он обратил внимание на то, что большую часть переданных Киеву ракет ATACMS российские военные уничтожили превентивными ударами — ликвидировав склады и транспорт, где находились боеприпасы.

По мнению Дандыкина, Вашингтон передал Киеву не более нескольких десятков ATACMS. Гораздо больше эксперта беспокоит возможная поставка Украине немецких ракет Taurus — более современных и опасных, с дальностью действия до 600 километров.

Дандыкин уверен, что после передачи Киеву своих ATACMS американцы начнут давить на Германию с требованием о скорейшей поставке украинцам Taurus.

«Англичане свои Storm Shadow поставили, французы свои SCALP — тоже. Теперь очередь немцев. Думаю, что ситуация в зоне СВО складывается для украинских войск таким образом, что их будут насыщать именно таким оружием. Уже и кассетные боеприпасы в дело пошли, и планирующие бомбы, и ATACMS. Осталось только немцам поставить свои Taurus», — заключил Дандыкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британское издание Spectator заявило о неэффективности и бесполезности хваленых американских ракет ATACMS в зоне СВО.