Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой в связи с ее смертью.

Глава государства назвал Резцову выдающейся спортсменкой и целеустремленным человеком. Он отметил, что ее любили и уважали как товарищи по команде, так и соперники.

«Светлая память об Анфисе Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее уникального спортивного дарования», — сказал Путин. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни в одной из подмосковных больниц 19 октября, не приходя в сознание. О причинах ее смерти пока не сообщается.

Известно, что спортсменку похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее, писал 5-tv.ru, российский журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Резцову ярчайшей звездой спорта. Он также отметил, что Резцова тренировалась у лучших наставников мира. Когда добилась вершины в лыжных гонках, ушла в биатлон, став лучшей и там.