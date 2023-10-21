Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 17 0

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам скончалась на 59-м году жизни.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой в связи с ее смертью.

Глава государства назвал Резцову выдающейся спортсменкой и целеустремленным человеком. Он отметил, что ее любили и уважали как товарищи по команде, так и соперники.

«Светлая память об Анфисе Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее уникального спортивного дарования», — сказал Путин. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни в одной из подмосковных больниц 19 октября, не приходя в сознание. О причинах ее смерти пока не сообщается.

Известно, что спортсменку похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее, писал 5-tv.ru, российский журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Резцову ярчайшей звездой спорта. Он также отметил, что Резцова тренировалась у лучших наставников мира. Когда добилась вершины в лыжных гонках, ушла в биатлон, став лучшей и там.

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