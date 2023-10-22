Полумесяц есть, а креста нет: почему возник скандал из-за нового дизайна купюры в 1000 рублей

Оформление банкноты решили доработать, пока она не поступила в широкое обращение.

Историческое решение Банка России изменить впервые за 26 лет дизайн купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей обернулось беспрецедентным решением приостановить выпуск первой банкноты и отправить макет на доработку. Сам Центробанк свое поведение комментирует крайне сдержанно — разместили комментарий в соцсетях и убрали с сайта подробности обновленного дизайна банкноты.

Вал критики обрушился как только новинки рассмотрели в деталях. Пятитысячную «уральскую» купюру приняли нормально.

А купюра номиналом в тысячу рублей, посвященная Приволжскому федеральному округу, вызвала споры. На оборотной стороне там доминируют красоты Башкортостана и Татарстана: Музей археологии и этнографии в Уфе и вид на Казанский Кремль. В кадре башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа. Вот тут дизайнеры и не угодили: На башне — полумесяц, а на музее — креста нет. Хотя это и бывшая церковь.

Доводы, что так оно и есть сейчас на самом деле, — общественность не приняла. Ведь купюра «лицо» округа, на годы и десятилетия. Напрашивается «легкий путь» — крест дорисовать. Но это значит согрешить против правды.

Любопытно, что подобный прецедент уже был — в 97-м году, когда запускали серию на купюре номиналом в 500 рублей. Соловки изобразили без крестов, хотя монастырь уже восстановили. И тогда приняли «соломоново решение» — оставить как есть, а в новой серии кресты добавить. Правда ждать этого пришлось 13 лет.

Нельзя не согласиться с официальным представителем Русской православной церкви — к отбору изображений надо подходить более тщательно и не создавать напряжения там, где его может и не быть.