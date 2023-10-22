Евгения Дмитриева впервые рассказала о романе со студентом на 19 лет моложе

Актриса Евгения Дмитриева рассказала, как влюбилась в своего студента Владимира Киммельмана, который на 19 лет моложе нее. Сегодня 50-летняя звезда счастлива в браке с избранником, пара воспитывает сына и дочь. А покорил он ее не свежестью лица или талантом, а тембром голоса. Свою историю любви артистка впервые рассказала в интервью YouTube-каналу.

«Я его набирала на курс, на третьем туре я его увидела — высокий. Помню, 22 августа, раздается звонок — такой бархатный голос: «Алло, Евгения Олеговна, это Володя Киммельман… Вот тут, видимо, все и началось», — поделилась Дмитриева.

По словам актрисы, она скрывала роман с Киммельманом во время его учебы в театральном вузе, так как не хотела предвзятости по отношению к нему. Считала, что молодой артист должен сам добиться успеха. Дмитриева полагает, что некоторые студенты догадывались об этих отношениях, но проявляли тактичность — ни одного неприятного намека она не услышала.

«Я не боялась своего чувства к Володе. Я смелая. У нас в семье четкая установка: мой дом — моя крепость. Все, что там происходит, — это наша коробочка. Мы не афишируем наши чувства. Действительно, мой муж младше меня на 19 лет… Я не могу сказать, что я старше, младше. Я не чувствую этой разницы», — говорит актриса.

То, что казалось поначалу «невозможной историей», переросло в крепкий союз. Пышную свадьбу влюбленные не устраивали, просто расписались в ЗАГСе. В 2011 году Дмитриева родила сына Марка, спустя восемь лет на свет появилась дочь Мария. В 2012-м супруги сыграли в фильме «Воин.com». Маму и сына.

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