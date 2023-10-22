В США жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл

Неизвестный жестоко убил женщину-раввина, лидера еврейской общины американского Детройта Саманту Уолл. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей, мотивы преступника пока остаются невыясненными. Тело Уолл было обнаружено в центре города со множественными ножевыми ранениями. Кровавый след тянулся к ее дому. Генпрокурор штата Мичиган Дана Нессель высказалась о происшествии в соцсетях.

«Я в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Сэм», — написала она.

Раввину было 40 лет, она возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Особое внимание в своей работе она уделяла налаживанию связей между еврейской и мусульманской общинами. Кроме того, Уолл являлась сотрудницей аппарата члена Палаты представителей США от Демократической партии Элиссы Слоткин. Она также рассказала о трагедии в личном блоге.

«В политике и еврейской общине она посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы», — заявила конгрессвумен.

В Штатах всерьез опасаются обострения антисемитских настроений среди населения, общественность регулярно предупреждают об опасности. Недавно, предположительно на фоне вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем, американец напал с ножом на своих квартиросъемщиков палестинского происхождения. Мужчина убил ребенка и ранил его мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о митингах в поддержку Палестины и Израиля, захлестнувших Европу.