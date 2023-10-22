В США жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 138 0

Тело было найдено в центре города. Кровавый след от множества ударов ножом тянулся к ее дому.

В США жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл

Фото: www.globallookpress.com / Andre J. Jackson

Читайте нас в: Дзен Новости

Неизвестный жестоко убил женщину-раввина, лидера еврейской общины американского Детройта Саманту Уолл. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей, мотивы преступника пока остаются невыясненными. Тело Уолл было обнаружено в центре города со множественными ножевыми ранениями. Кровавый след тянулся к ее дому. Генпрокурор штата Мичиган Дана Нессель высказалась о происшествии в соцсетях.

«Я в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Сэм», — написала она.

Раввину было 40 лет, она возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Особое внимание в своей работе она уделяла налаживанию связей между еврейской и мусульманской общинами. Кроме того, Уолл являлась сотрудницей аппарата члена Палаты представителей США от Демократической партии Элиссы Слоткин. Она также рассказала о трагедии в личном блоге.

«В политике и еврейской общине она посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы», — заявила конгрессвумен.

В Штатах всерьез опасаются обострения антисемитских настроений среди населения, общественность регулярно предупреждают об опасности. Недавно, предположительно на фоне вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем, американец напал с ножом на своих квартиросъемщиков палестинского происхождения. Мужчина убил ребенка и ранил его мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о митингах в поддержку Палестины и Израиля, захлестнувших Европу.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:37
Гуманитарная катастрофа: что происходит в секторе Газа
6:22
«Дорогой Джо»: в Европе заговорили об «особом внимании» Байдена к фон дер Ляйен
6:07
Воруют голоса и губят карьеру: какую опасность для профессии дикторов представляет ИИ
5:47
В США жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл
5:31
Спорт вне политики: Путин раскритиковал МОК за подход к проведению соревнований
5:12
«В молодости — вообще огонь»: солистки «Тутси» признались в любви к Юрию Антонову

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
Певица Валерия Девятова начала жить самостоятельно с 13 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023